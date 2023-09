PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Spielautomat in Bar aufgebrochen +++ Nächtliche Trunkenheitsfahrt endet mit zwei Anzeigen in der Notaufnahme +++ Festnahme eines betrunkenen Rollerdiebes +++ Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Spielautomat in Bar aufgebrochen,

Bad Homburg, Schwedenpfad, Sonntag, 10.09.2023, 02:00 Uhr bis Montag, 11.09.2023, 08:00 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 02:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr in eine Bar in Bad Homburg eingebrochen. Dazu schlugen die Einbrecher zunächst die Scheibe einer Eingangstür des Lokals im Schwedenpad ein, um in den Innenraum zu gelangen. Dort angekommen begaben sie sich zu einem Spielautomaten, den sie ebenfalls gewaltsam öffneten, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Mit dieser Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Nächtliche Trunkenheitsfahrt endet mit zwei Anzeigen in der Notaufnahme, Oberursel, L3004, Dienstag, 12.09.2023, 00:55 Uhr

(da)Eine nächtliche Trunkenheitsfahrt endete Dienstagnacht in der Notaufnahme. Gegen 00:55 Uhr gingen bei der Polizeistation Oberursel Hinweise ein, dass ein vermeintlich betrunkener Rollerfahrer im Bereich des Sandplacken unterwegs sei. Eine Polizeistreife konnte den Motorroller samt Fahrer sodann auf der L3004 in Fahrtrichtung Oberursel feststellen und wollte den Mann einer Kontrolle unterziehen. Offenbar schien dieser hiermit nicht einverstanden und versuchte trotz Blaulicht und Anhaltesignale über einen Gehweg vor dem Streifenwagen zu flüchten. Dabei verlor der Rollerfahrer das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich leicht. Aus diesem Grund ging es für ihn zunächst nicht zur Polizeistation, sondern mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo seine Verletzungen behandelt werden konnten. Um eine Blutentnahme kam er so aber nicht herum. Da sich aufgrund diverser Anhaltspunkte der Verdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt erhärtete, wurde die Blutentnahme kurzerhand im Krankenhaus durchgeführt. Doch damit nicht genug: Am Roller des 35-Jährigen, der durch den Unfall nicht mehr fahrbereit war, war noch ein knapp zehn Jahre altes Versicherungskennzeichen montiert, weshalb nun noch ein weiteres Ermittlungsverfahren auf ihn zukommt. Der Roller wurde sichergestellt.

3. Festnahme eines betrunkenen Rollerdiebes, Usingen, Scheunengasse, Montag, 11.09.2023, 21:45 Uhr

(da)Im Rahmen eines Volksfestes in Usingen konnten eingesetzte Polizeikräfte am Montagabend einen Rollerdieb festnehmen. Aufgebrachte Schreie auf einem Volksfest in Usingen machten am Montag gegen 21:45 Uhr Polizeibeamte auf einen Rollerdieb aufmerksam. Beim Anblick der Polizei flüchtete der Dieb auf dem frisch entwendeten E-Scooter. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den flüchtenden 19-Jährigen kurze Zeit später in der Scheunengasse samt Roller anhalten und festnehmen. Bereits bei der Festnahme waren bei dem jungen Mann deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum erkennbar. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit über 3 Promille den Verdacht. Der Festgenommene wurde deshalb zur Polizeistation Usingen gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der zuvor entwendete Roller wurde sichergestellt.

4. Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt,

Kronberg/Oberhöchstadt, L3015, Montag, 11.09.2023, 09:45 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall an der Waldsiedlung in Oberhöchstadt ist am Montag eine Radfahrerin verletzt worden. Die 60-Jährige war gegen 9:45 Uhr auf dem Radweg von Oberhöchstadt in Richtung Waldsiedlung unterwegs. An der Kreuzung L3015/Sudetenring sei sie in den Kreuzungsbereich eingefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein ebenfalls aus Richtung Oberhöchstadt kommender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß trotz eines Ausweichmanövers mit der Radfahrerin zusammen. Die 60-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Pkw, einem schwarzen Audi A3, als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

