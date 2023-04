Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Netto-Markt in der Sepp-Biehler-Straße (14.04.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter versucht, in einen Lebensmittel-Discounter in der Sepp-Biehler-Straße einzubrechen. Gegen 2 Uhr versuchten die Täter die Zugangstür zum Lager des Netto-Marktes aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Netto beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

