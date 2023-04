Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall auf der Zeppelinstraße verletzt (14.04.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Rollerfahrer hat bei einem Unfall auf der Zeppelinstraße am Freitagnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 72-jähriger Rollerfahrer reihte sich auf der Zeppelinstraße kommend auf die Linksabbiegerspur zur Eisenbahnstraße ein. Zeitgleich fuhr ein 83 Jahre alter Mann mit einem Mercedes ebenfalls auf der Linksabbiegespur an dem Rollerfahrer vorbei, ordnete sich kurz vor dem 72-Jährigen ein und streifte ihn dabei mit dem rechten hinteren Kotflügel. Der Mann stürzte daraufhin und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden.

