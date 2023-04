Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter beschädigen einen Lastwagen mutwillig- Polizei bittet um Hinweise

Spaichingen (ots)

Auf dem Vorhof eines Autohauses in der Max-Planck-Straße ist im Zeitraum zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, ein dort abgestellter Lastwagen von einem Unbekannten stark beschädigt worden. Der Täter stach in insgesamt sechs Reifen hinein und schlitzte die Plane auf der Fahrerseite auf. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

