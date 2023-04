Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Angebranntes Speiseöl löst Feuerwehreinsatz aus

Trossingen (ots)

Auf dem Herd vergessenes Speiseöl hat am Freitagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr auf der Kronenstraße geführt. Gegen 22 Uhr rückte die Feuerwehr Trossingen mit vier Fahrzeugen und 20 Kameraden zu einem Küchenbrand aus. Auch der Rettungsdienst unterstützte mit vier Fahrzeugen und acht Mann den Einsatz. Vor Ort stellten die Wehrmänner fest, dass ein Bewohner in einem Topf befindliches Speiseöl auf dem Herd vergessen hatte, während er schlief. Durch die Hitze fingen der Topf und die Dunstabzugshaube an zu brennen. Weitere Teile der Küche gerieten glücklicherweise nicht in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr durchlüftete die verrauchten Zimmer, so dass der Bewohner anschließend wieder in die Wohnung zurückkehren konnten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

