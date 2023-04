Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall mit rund 9.000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Rund 9.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagnachmittag auf der Bodenseestraße kurz vor der Einmündung mit der Stockacher Straße passiert ist. Kurz nach 17 Uhr waren ein 37-jähriger Skoda-Fahrer und ein 40 Jahre alter Fahrer eines Audi A6 auf der Bodenseestraße in Richtung Stockacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Stockacher Straße mussten beide ihre Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgende 40-jähriger VW Eos- Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in das Heck des stehenden Audis. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi noch auf den davorstehenden Skoda Octavia geschoben. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

