Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Eine leicht Verletzte und rund 47.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der Bundesstraße 31

Geisingen (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, verletzt worden. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der B 31 von Immendingen herkommend in Richtung Donaueschingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Geisingen bog der Mann nach links auf die Autobahn 81 in Richtung Singen ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 25 Jahre alten Fahrerin eines VW Golf, die auf der B 31 von Donaueschingen herkommend in Richtung Immendingen fuhr. Die junge Frau erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro und am VW von etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell