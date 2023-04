Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Nächtliche Auseinandersetzung auf dem Rathausvorplatz- Polizei sucht Zeugen

Trossingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, ist der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Vorplatz des Rathauses auf dem Schultheiß-Koch-Platz mitgeteilt worden. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifen war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen schlugen zwei unbekannte Männer auf einen am Boden liegenden 20-Jährigen ein. Dieser hielt sich mit einem Bekannten auf dem Platz auf. Die beiden Täter sprachen zunächst die jungen Männer an. Nach einem kurzen Streitgespräch stießen sie den 20-Jährigen auf den Boden und schlugen mit den Fäusten gemeinsam auf ihr Opfer ein. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Marktplatz. Der 20-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen des Mannes. Zu den Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: Beide waren zirka 16 bis 19 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Polizei Spaichingen sucht Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell