PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Rabiaten Ladendieb festgenommen +++ Autodiebe schlagen zu +++ Heckscheibe von Linienbus eingeschlagen +++ In die Kasse gegriffen und Bargeld entwendet +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rabiaten Ladendieb festgenommen,

Oberursel-Weißkirchen, Frankfurter Landstraße, Mittwoch, 13.09.2023, 12:50 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat ein Ladendieb in Weißkirchen versucht seine Tat mit Gewalt zu vollenden, er wurde festgenommen. Der 43-Jährige war in einem Supermarkt in der Frankfurter Landstraße beim Diebstahl von alkoholischen Getränken erwischt worden. Beim Versuch sein Diebesgut aus dem Markt zu bringen, wurde er von einem Ladendetektiv aufgehalten. Der Dieb versuchte sich mit Gewalt aus dem Griff des Detektivs zu befreien und brachte dadurch eine unbeteiligte Frau zu Fall, die dabei verletzt wurde. Der Ladendetektiv brachte den Dieb daraufhin zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Dieb nach einer Untersuchung vom Rettungsdienst fest. Die verletzte Unbeteiligte wurde vom Rettungsdienst untersucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte die Polizei den 43-Jährigen wieder auf freien Fuß. Ermittelt wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.

2. Autodiebe schlagen zu,

Neu-Anspach/ Grävenwiesbach, Montag, 04.09.2023 bis Mittwoch 13.09.2023

(wie) In den letzten Wochen haben Autodiebe im Hochtaunuskreis Beute gemacht. Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, sind in der Straße "Sonnenhof" in Neu-Anspach und Anfang dieser Woche dann in der Erich-Kästner-Straße in Grävenwiesbach Fahrzeuge entwendet worden. In Neu-Anspach ließen Unbekannte einen Anhänger mit einem darauf geladenen VW Golf im Wert von insgesamt 6.500 EUR mitgehen. Der Anhänger war ohne Zulassung und Kennzeichen abgestellt und nicht weiter gesichert gewesen. In Grävenwiesbach verschwand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein hochwertiger BMW. Der blaue BMW M2 war gegen 21:00 Uhr in einer Grundstückseinfahrt der Erich-Kästner-Straße geparkt worden. Am nächsten Morgen fehlte von dem Pkw mit den amtlichen Kennzeichen HG-DM 294 im Wert von knapp 65.000 EUR jede Spur. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter der Rufnummer 06172/ 120-0 um Hinweise.

3. Heckscheibe von Linienbus eingeschlagen, Bad Homburg, Schleußnerstraße, Mittwoch, 13.09.2023, 23:15 Uhr

(wie) Am späten Mittwochabend hat eine Unbekannte in Bad Homburg die Heckscheibe eines Linienbusses mit einem Nothammer eingeschlagen. Die Vandalin befand sich als Fahrgast in einem Linienbus und war in der Feldbergstraße zugestiegen. Während der Fahrt vernahm der Busfahrer einen Schlag am Heck, konnte im Fahren allerdings keinen Schaden erkennen. Nachdem die Täterin in der Schleußnerstraße ausgestiegen war, entdeckte der Fahrer, dass die Heckscheibe des Omnibusses eingeschlagen worden war. Eine Polizeistreife wurde erst erheblich später alarmiert und konnte die Täterin nicht mehr antreffen. Diese hatte offensichtlich die Scheibe mit einem Nothammer eingeschlagen, diesen im Bus liegen lassen und dann noch einen weiteren Nothammer mitgehen lassen. Bei der Tat wurde die Vandalin videogarfiert, sie wird beschrieben als 18 bis 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, sehr dick(adipös) und südosteuropäisch aussehend. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06172/ 120-0 um Hinweise.

4. In die Kasse gegriffen und Bargeld entwendet, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Anspach, Gustav-Heinemann-Straße, Mittwoch, 13.09.2023, 13:10 Uhr bis 15:30 Uhr

(he)Am gestrigen Nachmittag wurden im Hochtaunuskreis zwei Fälle bekannt, bei denen der oder die Täter unbemerkt aus Kassen von Verkaufsgeschäften Bargeld entwendet hatten. Zwischen 13:10 Uhr und 13:40 Uhr kam es in der Hugenottenstraße in Friedrichsdorf zu einem Diebstahl. Hier fehlte plötzlich Bargeld aus der Kasse eines Bekleidungsgeschäftes. Innerhalb weniger Minuten verschwand ebenfalls Bargeld aus der Kasse eines Schuhgeschäftes in der Gustav-Heinemann-Straße in Anspach. Hier schlugen der oder die Täter kurz vor oder kurz nach 15:30 Uhr zu. In beiden Fällen gibt es bis dato keine Erkenntnisse zu den Taten, sodass die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise bittet.

5. Garage brennt,

Usingen, Joseph-Haydn-Straße, Mittwoch, 13.09.2023, 16:40 Uhr,

(wie) In Usingen ist am Mittwochnachmittag eine Garage in Brand geraten. Der Bewohner eines Hauses in der Joseph-Hadyn-Straße verständigte gegen 16:40 Uhr die Feuerwehr, da er Feuer in seiner Garage entdeckt hatte. Beim Eintreffen der Polizei löschte die Freiwillige Feuerwehr Usingen den Brand bereits. Offenbar hatte sich der Akku eines Elektrorollers beim Aufladen in der Garage zu stark erhitzt und war in Brand geraten. Hierbei verbrannte der E-Scooter komplett und beschädigte die Garagentore und die Decke. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 EUR, Hinweise auf ein strafbares Verhalten ergaben sich nicht.

