Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (600) Brand eines Wohnhauses

Bad Windsheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (21.05.2023) geriet der Anbau eines Einfamilienhauses in Ippesheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) in Brand. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 03:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Meldung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Herrnberchtheim ein. Beim Eintreffen alarmierter Streifen der Polizeiinspektion Bad Windsheim konnten diese bereits eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einem Anbau auf der Garage des Einfamilienhauses, wahrnehmen.

Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begannen, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab. Die beiden 62-jährigen Bewohner des Hauses erlitten mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung, welche vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurde.

Der Kriminaldauerdienst traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell