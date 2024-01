Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Täter nach zahlreichen Sachbeschädigungen gefasst

Geseke (ots)

Am Sonntagmorgen informierten Zeugen kurz nach 01:00 Uhr die Polizei, da sie eine Person im Bereich der Straße "Nordmauer" beobachten konnten, die augenscheinlich Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen beging. Als die Streife vor Ort eintraf, flüchtete der Täter zunächst. Er konnte jedoch schnell eingeholt und gestellt werden. Bei genauer Nachschau konnten die Beamten feststellen, das der 24-jährige Mann aus Geseke in erheblich alkoholisierten Zustand an mindestens 14 Pkw Scheibenwischer, Spiegel und sonstige Anbauteile abgerissen oder auf andere Weise beschädigt hatte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.(sn)

