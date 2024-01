POL-SO: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Warstein (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 06.01., 13.00 Uhr bis Sonntag, 07.01., 08:00 Uhr brachen unbekannte Personen während der Abwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus an der Lessingstraße ein. Die Täter begaben sich zur Terrasse des Einfamilienhauses in der westlichen Ortsrandlage von Warstein und hebelten dort ein Fenster auf. Nachdem die Unbekannten in das Objekt gelangt waren, betraten und durchsuchten sie ...

