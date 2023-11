Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.11.2023

Goslar (ots)

Seesen

Am Samstag den 18.11.2023 gegen 03:00 Uhr versuchen mehrere unbekannte Personen in einen Seesener Baumarkt einzubrechen. Das gewaltsame Einsteigen über eine Eingangstür misslingt, da der Einbruchalarm aktiviert wurde. Die Personen flüchten in Richtung Innenstadt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am Wochenende des 18.11.23-19.11.23 ist es zu mehreren Hausfriedensbrüchen im alten städtischen Krankenhaus in der Lautenthaler Straße gekommen. Es wurde mehrfach Alarm im Gebäude ausgelöst. Vor Ort konnten jedoch keine Personen mehr angetroffen werden. Es wurden hierzu mehrere Strafanzeigen erstattet.

Seesen

Am 18.11.23 gegen 17:15 Uhr hat sich im Ortsteil Rhüden ein Verkehrsunfall auf der Hildesheimer Straße ereignet. Demnach ist ein 18jähriger PKW-Fahrer die Hildesheimer Straße in Richtung Bockenem gefahren und auf Höhe der Einmündung Katelnburgstraße, aus zur Zeit noch unklarer Ursache, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei überfährt der Verursacher einen Leitpfosten und touchiert eine Begrenzungsmauer. Der Verursacher verletzt sich leicht. Am PKW entsteht ebenfalls Sachschaden. Geschätzter Gesamtschaden ca. 5000,- Euro.

Seesen

Am 19.11.23 gegen 15:05 Uhr wird durch eine Funkstreife in der Straße `In der Dehne` ein PKW kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der PKW nicht mehr über eine Zulassung verfügt und der 33jährige Fahrzeugführer aus Bad Münder keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

