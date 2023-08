Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Festnahme zweier Trickdiebe

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Weimar die Information, dass einem 65-Jährigem in der Innenstadt gerade die Geldbörse entwendet wurde, indem er von einem Täter abgelenkt und einem zweiten bestohlen wurde. Durch Unterstützung eines Zeugen wurden die beiden jedoch so gestört, dass diese das Beutegut zurückließen und flüchteten. Im Rahmen der Fahndung wurde eine Streife durch eine weitere Zeugin angesprochen, der im Verlauf des Tages auf dem Goetheplatz zwei Personen auffielen, die sich gegenüber Passanten immer wieder komisch verhielten. Die Zwei konnten gestellt werden und passten auffällig auf die Personenbeschreibung der zuvor handelnden Täter. Da die Gesamtumstände auf gewerbsmäßiges Handeln hindeuteten und es sich um zwei polnische Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland handelte, erfolgte die Festnahme. Im Rahmen weiterer Ermittlungen und Informationstausch mit der Sächsischen Polizei konnte eruiert werden, dass gegen den 46- und 48-jährigen Täter bereits zwei U-Haftbefehle wegen diverser gleichgelagerter Delikte vorliegen. Nach der Vorführung am Landgericht wurden beide Täter der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

