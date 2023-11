Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zwei Verkehrsunfallfluchten in Goslar

Goslar (ots)

Am Samstag, den 18.11.2023 in der Zeit von 17:00 Uhr bis ca. 17:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Goslar auf dem Oppelner Weg. Hier wurde dem äußeren Anschein nach durch einen unbekannten Fahrzeugführer / eine unbekannte Fahrzeugführerin eine Straßenlaterne beschädigt, welche infolge eines Zusammenstoß nun in Schieflage geraten sei. Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher werden von der Polizei Goslar entgegengenommen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Samstag, den 18.11.23 gegen 17:45 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Geschäfts "Kaufland" in der Hildesheimer Straße in Goslar. Eine Zeugin habe hier beobachten können, wie ein grüner VW Polo beim rückwärtigen Ausparken gegen einen weißen Toyota Proace gestoßen sei und einen Schaden verursacht habe. Anschließend habe sich der VW Polo unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallgeschehen sowie dem verursachenden Fahrzeug geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

