Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl von Kupferkabel gesucht

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem mit Bauzaun eingerüsteten Baustellengelände des Umspannwerks in der Schüttorfer Straße. Anschließend entwendeten sie ca. 500 Meter Kupferkabel und flüchteten. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell