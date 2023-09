Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 35-Jähriger betrieb seit April schwunghaften Drogenhandel im Emsland - Haftbefehl erlassen, nichts dazugelernt

Papenburg (ots)

Im April 2023 konnte in Papenburg ein 35-Jähriger beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in aller Vielfalt im Wert von mehreren 1000 Euro festgenommen werden. Durch das Amtsgericht in Papenburg wurde daraufhin Haftbefehl erlassen, welcher jedoch nach Haftprüfung nach wenigen Wochen außer Vollzug gesetzt wurde. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte unbeeindruckt des ausstehenden Strafverfahrens seinen Betäubungsmittelhandel im Anschluss der U-Haftentlassung fortführte. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse durch Beamte des ZKD der PI Emsland/Grafschaft Bentheim in Lingen wurde durch das Amtsgericht Osnabrück ein erneuter Durchsuchungsbeschluss bei dem Beschuldigten erlassen. Bei der Durchsuchung am Donnerstag konnten bei dem 35-Jährigen Haschisch, Marihuana, MDMA, Amphetamine, Ketamin sowie Kokain, teilweise in nicht geringen Mengen, sichergestellt werden. Der Haftbefehl wurde nach Vorführung beim Amtsgericht in Papenburg umgehend wieder in Vollzug gesetzt, der Papenburger bis auf Weiteres der JVA Oldenburg zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell