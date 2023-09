Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung durch Graffiti

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 17:15 Uhr, und Donnerstagnachmittag wurde die neu sanierte Emsbrücke an der Lindenstraße mit roter Sprühfarbe beschädigt. Bei der Tat schmierte(n) der/die bislang unbekannte(n) Täter u.a. linksmotivierte Parolen und das Anarchiezeichen an den steinernen Brückenpfeiler, der in Fahrtrichtung Schepsdorf rechtsseitig liegt. Die Polizei Lingen erbittet Hinweise zu Beobachtungen an der Brücke im Tatzeitraum. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591-87215, oder direkt beim Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 0591-87346, entgegen. /hue

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell