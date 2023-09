POL-EL: Emlichheim - 82-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Meppen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Sporthalle in der Straße Nagelshof an der BBS Meppen verschafft. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Lautsprecherboxen der Marke "JBL". Der Schaden wird auf etwa 1420 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 ...

