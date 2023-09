Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hüven - Mercedes in Brand geraten

Hüven (ots)

Gestern Abend gegen 18.50 Uhr geriet während der Fahrt auf der Straße Hüvener Mühle ein Fahrzeug in Brand. Der 64-jährige Fahrer fuhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Straße "Hüvener Mühle", als plötzlich aus dem Radkasten Rauch aufstieg. Auf dem Parkplatz Hüvener Mühle stellte er das Fahrzeug ab und begab sich in eine dort befindliche Tierarztpraxis, um die Feuerwehr zu verständigen. Zwei zufällig vorbeifahrende Männer, welche der Feuerwehr angehören, versuchten zunächst mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen, was jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr Klein Berßen konnte schlussendlich den Brand, welcher sich auf den Motorraum ausgebreitet hatte, mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften löschen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird.

