POL-EL: Sögel - Zeugen nach Diebstahl eines Pedelec gesucht

Meppen (ots) - Zwischen dem 29. August 17.00 Uhr und 30. August 7.00 Uhr haben bislang unbekannte Personen die Schrankenanlage am Parkplatz Nagelshof beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 ...

