Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim - Überörtliche Diebe festgenommen

Lingen (ots)

Seit Ende Mai kam es im Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim sowie im nordwestlichen Niedersachsen zu diversen Diebstählen aus Lieferfahrzeugen (wir berichteten). Im Rahmen eines großangelegten Ermittlungsverfahrens konnten am Donnerstagvormittag zwei überörtlich agierende Täter festgenommen werden. Ihnen wird gewerbsmäßiger Bandendiebstahl vorgeworfen. Den zwei Männern im Alter von 36 und 40 Jahren können derzeit 15 Diebstähle zwischen Mai und August 2023 zugeordnet werden. Dabei hatten es die Täter vornehmlich auf Bargeld aus Lieferfahrzeugen abgesehen. Neben den Taten in Lingen und Haselünne waren sie auch in Meppen, Geste, Vechta, Aurich, Goldenstedt, Friesoythe, Schortens, Neu Wulmstorf und Buxtehude aktiv. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Täter durch Kräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in Zusammenarbeit mit entsprechenden Spezialkräften im Bereich der Samtgemeinde Hage festgenommen werden. Hier hatten die zwei Männer kurz zuvor geplant, einen weiteren Lieferwagen anzugehen. Sie wurden am selben Tag einem Richter vorgeführt. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Zudem wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Osnabrück Durchsuchungen durchgeführt, welche zum Auffinden von weiteren Beweismitteln führten. Inwieweit die Täter auch für weitere Straftaten verantwortlich sind, wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell