POL-BI: Körperverletzung nach Streit um Parkplatz

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede und Ummeln - In der Nacht zu Donnerstag, 23.02.2023, gingen ein oder mehrere Täter auf Beutezug und entwendete mehrere Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen. Zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 05:50 Uhr am Donnerstag gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere von insgesamt vier Wagen. Betroffen waren unter ...

