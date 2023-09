Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schüttorf (ots)

Gestern, zwischen 6.00 Uhr und 6.15 Uhr kam es an der Fußgängerüberfurt Emsbürener Straße / Salzberger Straße zu einem kleinen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Dabei fuhr ein 44-Jähriger mit seinem E-Scooter den an der Salzberger Straße liegende Radweg in Fahrtrichtung Salzbergen, als er die Emsbürener Straße überqueren musste. Beim Überqueren der Salzberger Straße wurde der E-Scooter-Fahrer auf dem Fußgängerfurt durch einen dunkelblauen SUV (Marke nicht bekannt) übersehen. Dieser bog von der Salzberger Straße nach rechts in die Emsbürener Straße ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der E-Scooter-Fahrer ausweichen und fuhr dabei gegen den Bordstein. Der E-Scooter bzw. die Lenkstange wurde dadurch verbogen / beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen.

