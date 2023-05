Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: widerrechtliche Benutzung eines PKWs mit anschließendem Unfall

Prüm (ots)

Am Freitag dem 12.05.2023 kam es gegen 10:00 Uhr in der Wandalberstraße in Prüm zu folgendem Sachverhalt. Die Geschädigte hatte ihren Pkw am Straßenrand der Wandalbertstraße abgestellt und den Zündschlüssel stecken lassen. Noch während sich die Geschädigte im unmittelbaren Umfeld des Fahrzeugs aufhielt, entwendeten drei vermutlich jugendliche Täter den Pkw, setzten mit diesem zurück, fuhren einen Abhang hinunter und kollidierten dort mit einer Betonmauer. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung der Schulgebäude. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

