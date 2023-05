POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Verletzten unter Alkoholeinwirkung

Udler (ots) - Am 14.05.2023 gegen 04:00 Uhr kam es in Udler auf der dortigen Beach Party zu einem möglichen Raub. Hier wurde der Geschädigte durch ca. 2-3, vermutlich jugendliche, unbekannte Täter angegriffen. Diese schlugen den Geschädigten mehrfach gegen den Kopfbereich, bis dieser zu Boden fiel. Anschließend schlugen die Täter weiterhin auf, dem am Boden liegenden, Jungen ein. nach der Tat stellte der ...

mehr