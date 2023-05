POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Gerolstein (ots) - Am 11.05.2023 zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Hagebaumarkt in Gerolstein. Hier entwendeten sie mehrere hochwertige Elektroartikel, vermutlich indem sie mit mehreren Personen arbeitsteilig vorgingen. Jegliche Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zu "verdächtigen Personen" dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr