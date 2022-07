POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen

Daun (ots) - Am 15.07.2022 gegen 23:56 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie bisher unbekannte, vermutlich jugendliche Täter am Kiosk im Bereich ZOB in Daun diesen beschädigten, indem sie ein Kabel, einer Satellitenanlage abrissen und gegen den Süssigkeitenautomat traten. Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr