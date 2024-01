Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Lippstadt - Lipperbruch (ots)

Am heutigen Montagmorgen, gegen 02:50 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat auf der Mastholter Straße aufgebrochen. Ein Anwohner hörte Geräusche und konnte aus dem Fenster beobachten, wie zwei männliche Personen an dem Zigarettenautomaten vor seiner Haustür manipulierten. Er informierte sofort die Polizei. Die Täter öffneten den Automaten vermutlich mit einer Flex und einem Pflasterstein. Noch bevor die Einsatzkräfte am Automaten eintrafen, flüchteten die Täter mit samt Inhalt des Automaten in Richtung Kreisverkehr. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 185 cm, schlanke Figur und trug eine schwarze Mütze mit einer schwarzen Jacke. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02941-91000 zu melden. (ja)

