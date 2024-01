Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch - Zeugen gesucht

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 06. Januar, 12 Uhr und dem 09. Januar, 09:40 Uhr wurde in ein Wohn- und Geschäftsgebäude auf dem Ulmenweg eingebrochen. In dem Haus befinden sich zwei Wohnungen und ein Imbiss. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Wohnzimmerfenster der Erdgeschosswohnung. Über die Erdgeschosswohnung gelangten sie auch in den angrenzenden Imbiss und in die derzeit unbewohnte Wohnung im Obergeschoss. In sämtlichen Räumen wurden Schränke und Schubläden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Wechselgeld des Imbisses aus einer Geldkassette entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell