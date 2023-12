POL-PPRP: Bus kollidiert mit Roller

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (17.12.2023), gegen 05:30 Uhr, verständigte ein Security-Mitarbeiter einer Disco am Berliner Platz die Polizei, da ein 20-Jähriger seinen Eintritt bei ihm mit Cannabis bezahlen wollte. Weiterhin gab der junge Mann an, dass er mit Betäubungsmitteln handeln würde. Bei einer Durchsuchung des 20-Jährigen konnten weitere geringe Mengen an Cannabis aufgefunden werden. Aufgrund dessen wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. ...

