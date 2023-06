Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Am Samstag, 10.06. befuhr ein 21-Mann aus Soest gegen 15:30 Uhr mit seinem Fahrrad den Meister-Eckhart-Weg in Richtung Spitzgarten. Zeitgleich war eine 47-jährige Frau aus Soest mit ihrem Pkw Toyota auf dem Hiddingser Weg in Richtung Waldstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich der genannten Straßen missachtete der Radler die Vorfahrt der Autofahrerin und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kam es zur Kollision der Fahrzeuge, in dereren Folge sich der Radfahrer verletzte. Er wurde mit eher leichteren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell