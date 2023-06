Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Donnerstag, 08.08.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Schadensträchtiger Unfall - Gem. Buchschlag / L3262/B44

Ein Leichtverletzter und ein geschätzter Sachschaden von 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Landstraße 3262 an der Zufahrt zur Bundesstraße 44 in Richtung Frankfurt, der sich am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr ereignete. Ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Frankfurt wollte aus Richtung Zeppelinheim kommend an der Einmündung zur B44 nach links auf die Auffahrt abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fiat-Fahrer aus Groß-Gerau. Der Zusammenstoß war so heftig, dass zumindest der Mitsubishi einen wirtschaftlichen Totalschaden darstellt. Der Groß-Gerauer erlitt bei dem Aufprall eine Armfraktur und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

2. Zigaretten bei "Blitzeinbruch" in Getränkemarkt geklaut - Obertshausen

Zwei Männer sind am frühen Donnerstagmorgen in einen Getränkemarkt in der Malteserstraße eingebrochen und haben binnen kürzester Zeit mehrere Packungen Zigaretten aus dem Kassenbereich entwendet. Die dunkel gekleideten Täter (beide werden als schlank beschrieben und mit dunklen Sturmhauben maskiert) hatten sich gegen 03:11 Uhr mit brachialer Gewalt Zugang verschafft, in dem sie die Eingangstür zum Markteingang eintraten bzw. aufhebelten (Sachschaden ca. 5000 Euro) und anschließend Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro in einer Tasche verstauten. Anschließend stiegen die Einbrecher in einen auf der Straße geparkten schwarzen VW Golf mit Friedberger Kennzeichen und fuhren in westlicher Richtung davon. Die Flucht der Täter wurde durch einen Zeugen beobachtet und videographiert. Das dort abgelesene Kennzeichen stellte sich im Rahmen erster Ermittlungen als gestohlen heraus. Ob diese Tat im Zusammenhang mit dem Blitzeinbruch in einem Getränkemarkt in Hainburg am 05.06.2023 steht, wird nun durch die Kripo Offenbach geprüft, die nun weitere Zeugen bittet, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 069-8098-1234 zu geben.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Unfall / Pferdeanhänger involviert - B45 / Rodgau-Dudenhofen

Vermutlich Unachtsamkeit beim Fahrspurwechsel führte am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 45 in der Gemarkung Rodgau-Dudenhofen. Eine 68-jährige Hyundai-Fahrerin aus Babenhausen wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 66-jähriger Toyota-Fahrer aus Münster auf der linken Fahrspur und konnte einem Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Hierbei schleuderte der Hyundai mit dem Heck gegen die Mittelschutzleitplanke und kam quer auf der linken Fahrbahn zum Stehen. Um einen weiteren Aufprall zu verhindern, lenkte der Münsteraner auf die rechte Spur, wo sich bereits eine 22-jährige BMW-Fahrerin aus Rodgau mit einem Pferdeanhänger befand. Der Toyota touchierte das linke Rad des Anhängers, welches daraufhin platzte. Während der Unfallaufnahme war die B45 in Richtung Hanau zeitweise voll gesperrt. Da die unverletzten beiden Pferde ziemlich unruhig waren, wurde bei deren Umladung vorsorglich auch die Gegenrichtung (Dieburg) kurzfristig gesperrt. Die 68-jährige Dame aus Babenhausen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.300 Euro.

Offenbach am Main, 08.06.2023, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell