Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen Mittwoch, 07.06.2023 - Nachmeldung

Offenbach (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall - Schlüchtern

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen getötet und vier weitere schwer verletzt wurden, kam es am Mittwoch gegen 16.10 Uhr auf einer Landstraße in der Gemarkung Schlüchtern. Ein PKW Seat, besetzt mit zwei Männern (58 und 36 Jahre) befuhr die L 3180 von Herolz kommend in Richtung Sannerz. Auf etwa der halben Streck zwischen den Ortsteilen wollte der Fahrer des SEAT einen LKW überholen und übersah beim Ausscheren einen entgegen kommenden PKW VW, der mit einem 46 und 44 Jahre alten Mann besetzt war. Nach dem Frontalzusammenstoß mit dem VW wurde der Seat gegen einen BMW geschleudert, der mit einem 32 Jahre alten Fahrer und einer 38 Jahre alten Beifahrerin besetzt war. Ein weiterer BMW Kombi wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Ein Motorradfahrer konnte durch eine Notbremsung ein Einfahren in die Unfallstelle verhindern und kam dabei zu Fall. Die beiden Insassen des Seat verstarben noch an der Unfallstelle. Die Nutzer des VW sowie des BMW wurden schwer verletzt und unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken verbracht. Die Insassen des BMW Kombi und der Motorradfahrer blieben unverletzt. Der LKW-Fahrer, der wohl den Unfall nicht bemerkt hatte, setzt seine Fahrt fort. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 5 Stunden vollgesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Schlüchtern unter der Telefonnummer 0661/96100 zu melden.

Offenbach am Main, 07.06.2023; Baum, EPHK

