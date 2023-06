Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Brandgeschehen

Werl (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf einem Grundstück in der Straße "Im Westenfeld" gegen 17.00 Uhr zum Brand von Buschwerk vor dem dortigen Reihenhaus. Im Rahmen von Sanierungsarbeiten kam im Eingangsbereich eines der Wohnobjekte auch ein Winkelschleifer / Flex zum Einsatz. Beim Hantieren mit diesem Gerät setzte der entstandene Funkenflug das trockene Buschwerk in Brand. Durch das Feuer wurde auch ein Windschutz am Hauseingang beschädigt sowie einige Räume der anliegenden Häuser durch einziehenden Rauch verunreinigt. Das Feuer konnte schnell durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. (sn)

