POL-PPRP: Widerstand geleistet - Polizeibeamtin verletzt

Ludwigshafen-Süd (ots) - Am Samstag, den 16.12.2023, gegen 21:30 Uhr ereignete sich in der Lagerhausstraße ein Verkehrsunfall. Nach aktuellem Kenntnisstand habe der 39-jährige Verkehrsunfallbeteiligte die Lagerhausstraße in Richtung Kaiserwörthdamm befahren. Hierbei sei ihm ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen VW Golf entgegengekommen. Der Golf ...

