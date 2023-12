POL-PPRP: (Ludwigshafen-Mundenheim) - Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen-Maudach (ots) - Der bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Autos verursachte am Freitag, 15.12.2023 gegen 15:40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Maudacher Straße einen Verkehrsunfall und verletzte hierbei ein 11-jähriges Kind. Das Kind wollte hinter einem Schulbus die Fahrbahn überqueren, während der Autofahrer den Bus überholte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 11-Jährige stürzte zu ...

