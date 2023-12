Ludwigshafen-Oppau (ots) - Am 16.12.2023 um 00:50 Uhr erscheinen zwei bislang unbekannte Täter an einem Kiosk in Oppau und forderten die an der Kasse befindliche Mitarbeiterin auf, ihnen Geld zu geben. Hierbei richteten sie eine Schußwaffe auf sie. Als sie die Herausgabe des Geldes verneinte, gab einer der beiden Täter einen Schuß in ihre Richtung ab, woraufhin die unverletzte Mitarbeiterin in einen Nebenraum flüchtete, wo sie die Polizei verständigte. Als sie sich ...

