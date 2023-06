Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto beschädigt

Weimar (ots)

Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich am 08.06.2023 gegen 00:40 Uhr am Graben. Eine bislang unbekannte weibliche Person, laut Zeugenaussagen erheblich alkoholisiert, hatte sich einen Stuhl aus dem Außenbereich einer Gaststätte gegriffen und warf diesen mehrfach gegen einen vor Ort geparkten Pkw Hyundai. Das Sitzmöbel wurde dabei nicht beschädigt, am Hyundai allerdings entstanden Schäden an der Windschutz- scheibe, der Fahrertür und dem Heckstoßfänger. Die Dame entfernte sich im Anschluß in Richtung Innenstadt. Die Ermittlungen zu ihrer Person laufen.

