LPI-J: Fahrrad entwendet

Weimar (ots) - Gegen 18:55 Uhr rangierte der Fahrer eines MAN-Busses auf dem KOM- Parkplatz am Weimar-Atrium. Hierbei schätzte er den seitlichen Abstand zu einem Verkehrszeichen, welches an einer Leitpklanke montiert ist, falsch ein und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite mit der Leitplanke. Diese wurde dadurch aus der Verankerung gerissen. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Schaden an der Verankerung der Leitplanke beläuft sich auf 200 Euro. ...

