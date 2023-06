Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am 07.06.2023 gegen 16:30 Uhr befuhr der 32-jährige Fahrer eines Pkw Renault den August-Fröhlich-Platz mit der Absicht, in die Steubenstraße abzubiegen. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines aus der Richard-Wagner-Straße kommenden VW Golf und es kam zur Kollision. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und ins Klinikum verbracht. Sowohl der Renault als auch der Golf waren nicht mehr fahr- bereit und mussten abgeschleppt werden. Am Pkw des Geschädigten entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

