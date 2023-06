LPI-J: Zeugen und Geschädigte gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein unbekannter Täter beschädigte eine Fensterscheibe einer Parterrewohnung in der Kahlaer Rossstraße. Wie die Wohnungsinhaberin am Dienstagvormittag feststellte, wurde eine Glasflasche gegen die Scheibe geworfen, welche dabei zu Bruch ging. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr