Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub auf Kiosk

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am 16.12.2023 um 00:50 Uhr erscheinen zwei bislang unbekannte Täter an einem Kiosk in Oppau und forderten die an der Kasse befindliche Mitarbeiterin auf, ihnen Geld zu geben. Hierbei richteten sie eine Schußwaffe auf sie. Als sie die Herausgabe des Geldes verneinte, gab einer der beiden Täter einen Schuß in ihre Richtung ab, woraufhin die unverletzte Mitarbeiterin in einen Nebenraum flüchtete, wo sie die Polizei verständigte. Als sie sich wenige Minuten später zurück in den Verkaufsraum traute, waren die Täter bereits geflüchtet. Eine aufgefundene Patronenhülse deutet auf eine Schreckschußwaffe hin. Erbeutet wurde nichts. Die Täter werden als 170-180 cm groß, 20-25 Jahre alt, dunkel bekleidet mit Sturmhauben. Sie sprachen deutsch mit einem ausländischen Akzent.

Hinweise auf die Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel: 0621 963-2773 entgegen.

