POL-PPRP: Widerstand durch Jugendlichen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am Freitag, 15.12.2023) gegen 18:30 Uhr gerieten im Stadtteil Mundenheim Eheleute in Streit. Bei Eintreffen der Polizeistreife erklärte der 56 Jahre alte Ehemann, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach von seiner 52-jährigen Ehefrau geschlagen wurde. Um weitere körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, wollte er sich für die kommenden Tage zu seiner Schwester begeben. Die ...

mehr