Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Freitag, 15.12.2023) gegen 18:30 Uhr gerieten im Stadtteil Mundenheim Eheleute in Streit. Bei Eintreffen der Polizeistreife erklärte der 56 Jahre alte Ehemann, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach von seiner 52-jährigen Ehefrau geschlagen wurde. Um weitere körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, wollte er sich für die kommenden Tage zu seiner Schwester begeben. Die Ehefrau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110!

