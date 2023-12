POL-PPRP: Radfahrer stürzt

Ludwigshafen (ots) - Am 14.12.2023 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall in der Sumgaitallee in Ludwigshafen. Zum Unfall kam es, da ein 42-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in Höhe der Heinigstraße den rechts neben ihm fahrenden 58-jährigen Rollerfahrer übersah. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Der 58-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Der Roller war ...

