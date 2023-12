Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 14.12.2023 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall in der Sumgaitallee in Ludwigshafen. Zum Unfall kam es, da ein 42-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in Höhe der Heinigstraße den rechts neben ihm fahrenden 58-jährigen Rollerfahrer übersah. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Der 58-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.750 Euro. Gegen den Autofahrer wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

