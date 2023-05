LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt

Jena (ots) - Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, ereignete sich bereits am Montagabend ein räuberischer Diebstahl in einem Discounter am Emil-Höllein-Platz. Zwei männliche Personen begaben sich gemeinsam in den Markt und verstauten mehrere Gegenstände unter ihren Jacken. Beim Verlassen des Marktes bezahlte eine Person nur einen geringen Teil, die zweite Person ließ den Bezahlwillen gänzlich vermissen. Durch ...

mehr