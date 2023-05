LPI-J: Reh verstirbt nach Unfall

Jena (ots) - Beim Ladendiebstahl erwischt wurde am Dienstagnachmittag gleich eine ganze Familie. Das Pärchen (28 und 20 Jahre) war mitsamt ihren beiden Kindern in einem Verbrauchermarkt in der Naumburger Straße unterwegs. Nachdem diese an der Kasse kleinere Waren bezahlten und den Markt verlassen wollte, schlug die Alarmsicherung an. Hier konnten im Anschluss im mitgeführten Rucksack Kosmetika und weitere Lebensmittel festgestellt werden. Die entsprechende Anzeige wurde ...

