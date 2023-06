Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Betrunkener beißt Jugendlichen ins Gesicht

Bundespolizei sucht Zeugen

München (ots)

Bereits am 17. Mai kam es am S-Bahn Haltepunkt Hebertshausen zu einer Tätlichkeit gegen einen 15-Jährigen. Der Junge wollte einem Betrunkenen helfen und wurde zum Dank von diesem geschlagen und gebissen. Der Unbekannte kam gegen 20:30 Uhr mit der S-Bahn am Haltepunkt Hebertshausen an und übergab sich nach dem Aussteigen mehrfach. Der 15-Jährige der sich mit einem 14-jährigen Freund am S-Bahn Haltepunkt aufhielt, fragte den Mann nach seinem Befinden. Daraufhin schlug ihn der Mann unvermittelt mit der Faust in das Gesicht, wodurch der Junge zu Boden ging. Am Boden liegend warf der Betrunkene sich auf sein Opfer und biss ihm im Schläfenbereich in das Gesicht. Anschließend flüchtete er. Der Junge erlitt durch den Angriff eine Kopfprellung, ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma sowie Hautabschürfungen. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: -zwischen 20-25 Jahre alt -circa 185cm groß -kurze Haare, blond bis braun -blau-weißes Hemd, Lederhose, -3-Tage-Bart. Die Bundespolizei bittet Zeugen die Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 089 51 55 50 0 zu melden.

